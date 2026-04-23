先週行われた国内シニア2戦目の「ノジマチャンピオンシップ箱根シニア」で1年ぶりに国内戦に出場した藤田寛之。ドライバーのシャフトは、オレンジ色に輝く見慣れぬものを使用していた。【写真】米シニアで人気のシャフトはフレックス表記は『◎』「このシャフトは去年の7月ぐらいから使っています。チャンピオンズ（米シニア）で30人ぐらい使っていて、ドライバーシャフトの使用率はフジクラに次いで2番目に多い『ニュートンシャフ