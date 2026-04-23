６年目の今季、先発に転向した広島の元守護神・栗林良吏（２９）が快投を演じている。３試合で２勝を挙げ、防御率は１・１６。好調の背景には、ストライク先行の投球と、新たなフォークボールの使い方がある。昨年９月２７日の神宮球場だった。藤井ヘッドコーチに「来年、先発に行ってもらう」と告げられた。「何か、やることはありますか」と尋ねると「球種は持っているから心配ない。クローザーは全てが全力。先発にはちょっ