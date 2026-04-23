６年目の今季、先発に転向した広島の元守護神・栗林良吏（２９）が快投を演じている。

３試合で２勝を挙げ、防御率は１・１６。好調の背景には、ストライク先行の投球と、新たなフォークボールの使い方がある。

昨年９月２７日の神宮球場だった。藤井ヘッドコーチに「来年、先発に行ってもらう」と告げられた。「何か、やることはありますか」と尋ねると「球種は持っているから心配ない。クローザーは全てが全力。先発にはちょっと遊び心が欲しい」と心構えを説かれた。

開幕カードの中日との３戦目（３月２９日）でプロ初先発した栗林は、わずか９５球で１安打完封勝利。１００球未満で完封する「マダックス」を達成した。かつての全てを背負ったかのような張り詰めた表情ではなく、新井監督も「楽しそうだった」と感想を語った。

投球面で昨季と違ったのが、得意球のフォークだ。藤井ヘッドコーチは「質が良く、球速も真っすぐに近い」と断言。制球しにくいとされる球種だが、石原バッテリーコーチは「ストライクを取る球と、決め球にする球を使い分けていた。クローザー時代にはなかった」と指摘した。

同僚の大瀬良は「初球から様々な球種でストライクを取れて、追い込めば落差のあるフォークがある」と分析。「打者にすれば、早めに勝負にいきたいが、気づけば追い込まれているという負の連鎖が起きていた。投手優位の状況を作れていた」と称賛した。

栗林は「色々な球種で勝負して、打者に嫌がられる投手になりたい。フォークは１年目の時のように腕が振れて、ストライクゾーンで勝負できる。反省を繰り返しながら成長していきたい」と語る。「遊び心」を自分なりに解釈し、先発投手として新境地を開いた。もちろん、これが完成形ではない。（中村孝）