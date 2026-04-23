女性客の恋愛感情につけ込み多額の借金を背負わせる悪質ホストクラブの問題を巡り、警察庁は２３日、全国の警察が昨年摘発したホストらが前年比６４人減の計１４３人だったと発表した。悪質営業への厳罰化を盛り込んだ改正風俗営業法が昨年６月に施行されたことが影響したとみられる。発表によると、警察が昨年、客に料金を支払わせる目的で脅したり売春を要求したりする風営法違反などの容疑で摘発した事件は７１件で前年から