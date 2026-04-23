〜 2026年 「経営・管理の在留資格の厳格化に関するアンケート」調査 〜「経営・管理」の在留資格（ビザ）の厳格化の影響が広がっている。2025年10月、許可基準が見直しされ、従来の資本金要件が500万円から3,000万円以上へ6倍に引き上げられた。さらに、これまでなかった申請者又は常勤職員のいずれかが日本語能力を有するなどの要件も加わり、関係企業は対応を迫られている。東京商工リサーチは外国人経営者にアンケート調査