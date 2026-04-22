ＥＸＩＬＥが２２日、３年４カ月ぶりの東京ドーム公演を開催し、２１日と二日間で計８万人を動員した。２０１５年をもってグループを勇退したオリジナルメンバーのＭＡＴＳＵ（５０）、ÜＳＡ（４９）、ＭＡＫＩＤＡＩ（５０）がスペシャルメンバーとして出演し、ＬＤＨによる６年に１度の祭典「ＰＥＲＦＥＣＴＹＥＡＲ」に華を添えた。オリジナルメンバー３人は、ＳＨＯＫＩＣＨＩ（４０）の「ＷｅａｒｅＥＸＩＬＥ