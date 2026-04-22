ＥＸＩＬＥが２２日、３年４カ月ぶりの東京ドーム公演を開催し、２１日と二日間で計８万人を動員した。２０１５年をもってグループを勇退したオリジナルメンバーのＭＡＴＳＵ（５０）、ÜＳＡ（４９）、ＭＡＫＩＤＡＩ（５０）がスペシャルメンバーとして出演し、ＬＤＨによる６年に１度の祭典「ＰＥＲＦＥＣＴ ＹＥＡＲ」に華を添えた。

オリジナルメンバー３人は、ＳＨＯＫＩＣＨＩ（４０）の「Ｗｅ ａｒｅ ＥＸＩＬＥ！」という口上とともに、７曲目の「２４ＷＯＲＬＤ」から登場。出演が決まった４カ月前から食事制限やトレーニングに励み、アラフィフにもかかわらず、現役世代に負けない軽快なダンスを披露。一曲を終えた時点で額に汗がにじむほどに全力を注いだ。

ＥＸＩＬＥとして再びステージに戻ってきたÜＳＡは「実家のような感覚だった」とホームに感謝し、ＭＡＴＳＵは「皆さんが迎え入れてくれる大きな愛の形が見えたなって」と感激。ＭＡＫＩＤＡＩは「ＥＸＩＬＥの歩みが続いているからこそ、我々が戻れる場所がある。心から感謝しています」と語り、メンバーやファンに頭を下げた。

３時間超にわたって「道」「Ｒｉｓｉｎｇ Ｓｕｎ」「２４ｋａｒａｔｓメドレー」といったヒットパレードを届け、ＭＣは１回のみという飛ばし続けたステージ。この日のために禁酒し、ベストパフォーマンスを見せつけたＭＡＴＳＵは「今日だけは１杯やっちゃうかも」とニヤリ。ÜＳＡ、ＭＡＫＩＤＡＩも「うまいだろうね〜」と目尻を下げた。