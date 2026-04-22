山形県鶴岡市にあるチューリップ園ではおよそ２万株の花が咲き誇り、訪れる人の目を楽しませています。 【写真を見る】色とりどりのチューリップに園児は大興奮！ いこいの村のチューリップ園で約2万株が見ごろ！（山形） 色とりどりに咲き誇るかわいらしいチューリップ。鶴岡市のいこいの村にあるチューリップ園です。 こちらの園は市民団体の「チューリップ倶楽部」が２０２