山形県鶴岡市にあるチューリップ園ではおよそ２万株の花が咲き誇り、訪れる人の目を楽しませています。

【写真を見る】色とりどりのチューリップに園児は大興奮！ いこいの村のチューリップ園で約2万株が見ごろ！（山形）

色とりどりに咲き誇るかわいらしいチューリップ。鶴岡市のいこいの村にあるチューリップ園です。





こちらの園は市民団体の「チューリップ倶楽部」が２０２０年から管理していて、今は１００種類およそ２万株のチューリップが見ごろを迎えています。

去年の秋ごろに植え始めた菜の花も咲きほこり、チューリップとの共演も楽しめるということです。

■園児たちも大興奮！

天気に恵まれたきょうは、チューリップを見ようと多くの人が訪れ、地元の園児たちも色とりどりのチューリップに大興奮です。

園児「なんかさっきの黄色いの朝ごはんのにおいした！（どれ？きいろいの？）うん！」

毎年遊びに来ているという鶴岡市の認定こども園ちとせはぐくみ園の園児たち。写真をとったり、香りを楽しんだりと、色とりどりのチューリップを満喫していました。

■「いい匂いた！」



園児「楽しい！きれい！すっぱい（におい）うれしい気持ち」

園児「楽しい気持ち。いい匂いだった！」

園児「楽しい、綺麗だった。いいにおい！」

鶴岡市のいこいの村にあるチューリップ園では、今週土日、キッチンカーなどが出店するイベントが予定されています。チューリップは、今月いっぱい楽しめそうだということです。