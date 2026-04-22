「レモンパイ」ホテルニューグランドは、5月1日〜8月31日までの期間、ホテル直営ショップS.Weil by HOTEL NEW GRAND 横浜高島屋店で、「レモンパイ」を販売する。ヨーグルトと生クリームを混ぜ合わせて仕上げた真っ白なクリームの下に、甘酸っぱいレモンクリームをたっぷりと詰め込んだ。重なり合う2層の味わいと、爽やかなレモンの香りが、暑い夏を涼しげに彩る。徐々に暑くなるこれからの時期に、初夏の光を透かすかのような一品