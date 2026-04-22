ホテルニューグランドは、5月1日〜8月31日までの期間、ホテル直営ショップS.Weil by HOTEL NEW GRAND 横浜高島屋店で、「レモンパイ」を販売する。

ヨーグルトと生クリームを混ぜ合わせて仕上げた真っ白なクリームの下に、甘酸っぱいレモンクリームをたっぷりと詰め込んだ。重なり合う2層の味わいと、爽やかなレモンの香りが、暑い夏を涼しげに彩る。徐々に暑くなるこれからの時期に、初夏の光を透かすかのような一品をぜひ楽しんでほしい考え。

［販売概要］

販売期間：5月1日（金）〜8月31日（月）

価格：レモンパイ1個 イートイン\550／テイクアウト\540

販売店舗：S.Weil by HOTEL NEW GRAND 横浜高島屋店（横浜高島屋 地下1階 Foodies'Port2）

営業時間：10:00〜21:00（カフェL.O.20:00）

カフェ席数：テーブル4卓8席・カウンター6席

問合せ：S.Weil by HOTEL NEW GRAND 横浜高島屋店／045−534−3970（直通）

ホテルニューグランド＝https://www.hotel-newgrand.co.jp