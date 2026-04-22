先行きの見通せない中東情勢は、私たちの住まいを支える現場にも大きな影響を及ぼしています。原油から作られる塗料用のシンナーが不足していて、塗装業者からは不安の声が上がっています。大館市内にある、築約50年の住宅です。おとといから、屋根の塗装などを塗り直す作業が行われています。天候が比較的穏やかで、住宅の修繕やリフォーム工事の依頼も増える今の時季。塗装業者にとっては大切な稼ぎ時です。しかし。