【モデルプレス＝2026/04/22】お笑いタレントのやす子が4月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。雰囲気がガラリと変わった衣装姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】27歳人気芸人「誰かと思った」ツインテール×ふんわりスカートのアイドル風衣装姿◆やす子、雰囲気ガラリのアイドル衣装公開やす子は「はい〜やす子です〜」とつづり、普段とは全く雰囲気の異なる写真を投稿。グリーンバックの中で、ピンク色のアイドル衣装を