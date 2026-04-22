やす子、雰囲気ガラリのアイドル風衣装姿2選にファン二度見「誰かと思った」「ツインテール素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/04/22】お笑いタレントのやす子が4月21日、自身のX（旧Twitter）を更新。雰囲気がガラリと変わった衣装姿を公開し、反響が寄せられている。
【写真】27歳人気芸人「誰かと思った」ツインテール×ふんわりスカートのアイドル風衣装姿
やす子は「はい〜やす子です〜」とつづり、普段とは全く雰囲気の異なる写真を投稿。グリーンバックの中で、ピンク色のアイドル衣装を着てツインテールで指ハートのポーズをする姿や、ブルーのアイドル衣装で、頭に帽子を付けフリルのスカートで猫の手のようなポーズを取る姿を披露した。また、これらの写真についてはそれぞれ「原宿駅に何やらやす子のポスターが貼ってあるそうです！」「原宿駅になにやらポスターが貼ってあるらしい！！」と、ポストにリプライする形で報告している。
この投稿には「笑顔が可愛いです」「ツインテール素敵」「長い髪も似合いそう」「誰かと思った」「歌も歌ってほしい」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
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【写真】27歳人気芸人「誰かと思った」ツインテール×ふんわりスカートのアイドル風衣装姿
◆やす子、雰囲気ガラリのアイドル衣装公開
やす子は「はい〜やす子です〜」とつづり、普段とは全く雰囲気の異なる写真を投稿。グリーンバックの中で、ピンク色のアイドル衣装を着てツインテールで指ハートのポーズをする姿や、ブルーのアイドル衣装で、頭に帽子を付けフリルのスカートで猫の手のようなポーズを取る姿を披露した。また、これらの写真についてはそれぞれ「原宿駅に何やらやす子のポスターが貼ってあるそうです！」「原宿駅になにやらポスターが貼ってあるらしい！！」と、ポストにリプライする形で報告している。
◆やす子の投稿に反響
この投稿には「笑顔が可愛いです」「ツインテール素敵」「長い髪も似合いそう」「誰かと思った」「歌も歌ってほしい」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
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