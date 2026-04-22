「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表される中、対象地域の観光地などでは、地元の地理に不案内な人でも、万一の際に安全に避難できるよう備えが進められている。外国人向けの対策もとられ、関係者は「来訪者が不安を感じないよう万全を期したい」としている。２１日朝、岩手県宮古市の宮古港に入港したクルーズ船から外国人観光客が続々と降り立った。三陸沖を震源とする前日の地震で、市内では４０センチの津波を観測し