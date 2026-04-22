「熱中症警戒アラート」と「特別警戒アラート」の運用開始に合わせて、東京都は「東京クールビズ」の様子を公開しました。記者「こちらの職員が着ているのはハーフパンツです」Tシャツ姿に加え、ハーフパンツにスニーカーをはいて働く職員。きょうから「熱中症警戒アラート」と「特別警戒アラート」の運用が始まったことを受け、東京都は職場での服装や働き方を見直す「東京クールビズ」の様子を公開しました。今月3日から始まった