“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている千葉県・市川市動植物園が21日、公式Xを更新。市川市公式YouTubeチャンネルで『飼育担当語る #がんばれパンチ 秘話』が公開されたことを報告し、生まれたばかりのパンチや、飼育員の貴重なトークが披露されている。【動画】「なんか涙出た」「永久保存版」市川市が公開、パンチくん生まれたばかりの貴重な姿投稿では「パンチのかわいさとともに市川市動植物園