「なんか涙出た」世界が注目・パンチくん“舞台裏”を市川市が公開 生まれたばかりの貴重な姿、飼育員の愛に「永久保存版」の声
“パンチくん”ことニホンザル・パンチが世界中で話題になっている千葉県・市川市動植物園が21日、公式Xを更新。市川市公式YouTubeチャンネルで『飼育担当語る #がんばれパンチ 秘話』が公開されたことを報告し、生まれたばかりのパンチや、飼育員の貴重なトークが披露されている。
【動画】「なんか涙出た」「永久保存版」市川市が公開、パンチくん生まれたばかりの貴重な姿
投稿では「パンチのかわいさとともに市川市動植物園のほのぼの感を楽しんでください」と紹介。動画では、生まれたばかりのパンチ、哺乳瓶からミルクを飲む様子、そんな姿に笑みがこぼれる飼育員の姿など“舞台裏の物語”が収められていた。
さらに、母親代わりのぬいぐるみ“オランママ”と過ごす愛らしい様子、パンチを見守ってきた飼育担当者の2人が「パンチがつないでくれた関係性とかいうか、いろんな方と会うきっかけを作ってくれた」「貴重な経験ができたと思います」と思いを明かすシーンもある。
飼育員目線で語るパンチの好きな所については「切り替えの早さと自由奔放なところ」と、サル山でサル社会を学びながら頑張る姿を見守ってきたからこそわかる、パンチの姿を語っていた。
動画には「なんか涙出た」「飼育員さんの人柄がとても素敵だと思いました！」「ミルク飲んでるパンチくんかわいすぎる」「二人の飼育員さんの限りない愛情に心から感謝します」「永久保存版!!」「忘れかけてた心の優しさ取り戻した感じ」などと、ファンから多くの反響が寄せられている。
【動画】「なんか涙出た」「永久保存版」市川市が公開、パンチくん生まれたばかりの貴重な姿
投稿では「パンチのかわいさとともに市川市動植物園のほのぼの感を楽しんでください」と紹介。動画では、生まれたばかりのパンチ、哺乳瓶からミルクを飲む様子、そんな姿に笑みがこぼれる飼育員の姿など“舞台裏の物語”が収められていた。
飼育員目線で語るパンチの好きな所については「切り替えの早さと自由奔放なところ」と、サル山でサル社会を学びながら頑張る姿を見守ってきたからこそわかる、パンチの姿を語っていた。
動画には「なんか涙出た」「飼育員さんの人柄がとても素敵だと思いました！」「ミルク飲んでるパンチくんかわいすぎる」「二人の飼育員さんの限りない愛情に心から感謝します」「永久保存版!!」「忘れかけてた心の優しさ取り戻した感じ」などと、ファンから多くの反響が寄せられている。