春から夏にかけて旬を迎える「グリーンアスパラガス」。この時期は柔らかく甘みがあるのが特徴で、栄養価も高くなります。茹でて食べるのが定番ですが、ほかにもおいしい食べ方はたくさんあります。炒め物にしたり、フライにしたり、卵とじにしたり、炊き込みご飯にしたり…。こんなに色々な食べ方があったのか！と驚いてしまいますよ♪アスパラガスを色々な食べ方で楽しもう！カリカリベーコンとアスパラのさっぱり酢醤油出典：ht