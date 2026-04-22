相模原MF竹内崇人のゴールが話題SC相模原は4月19日、J2・J3百年構想リーグ第11節で栃木SCと対戦し、2-0で勝利した。先発出場のMF竹内崇人は衝撃のスーペルゴラッソを決めてスタジアムを沸かせた。敵地に乗り込んだ相模原は前半7分にFW佐々木快が決めて幸先よく先制に成功。そして前半アディショナルタイム2分、左サイドの密集したエリアを抜け出した竹内がペナルティーエリアの外から右足を強振。放たれた高速シュートがそのま