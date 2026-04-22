クラブ史上初のアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）に参戦しているFC町田ゼルビア。EASTのリーグステージは５勝２分け１敗の成績で首位通過。ラウンド16は江原FC（韓国）をトータルスコア１−０で下し、サウジアラビアで集中開催のFINALSで、準々決勝はアル・イテハド（サウジアラビア）に１−０の勝利を収める。そして迎えた準決勝はシャバーブ・アル・アハリ（UAE）と対戦。開始12分に相馬勇紀がハイプレスで相手