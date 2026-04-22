「すげぇ！」「初出場初優勝あるんちゃうん？」町田の快進撃は止まらず！ ACLE決勝進出にファン熱狂「アジアの頂点獲ったれ！」
クラブ史上初のアジア・チャンピオンズリーグエリート（ACLE）に参戦しているFC町田ゼルビア。EASTのリーグステージは５勝２分け１敗の成績で首位通過。ラウンド16は江原FC（韓国）をトータルスコア１−０で下し、サウジアラビアで集中開催のFINALSで、準々決勝はアル・イテハド（サウジアラビア）に１−０の勝利を収める。
そして迎えた準決勝はシャバーブ・アル・アハリ（UAE）と対戦。開始12分に相馬勇紀がハイプレスで相手のミスを誘い、奪ったボールを確実に流し込み、先制点を奪う。後半は相手の猛攻に遭い、苦しい時間が続いたが、持ち前の堅守で最後まで粘り強く守り抜き、１−０で接戦を制した。
ついにファイナルの舞台に辿り着いた。アジア王者まであと１勝。躍進を続ける町田に、ネット上では以下のような声があがった。
「町田決勝進出か、すごい」
「町田さん勝っとるやんけ！すげぇ！」
「初出場初優勝あるんちゃうん？ マジすごいわ」
「初出場で決勝まで行ったのは素直にすごいな」
「また経験値を積み上げたなぁ」
「一発勝負につよいなぁ〜」
「やはり町田が勝ったか、驚きはない」
「すげー！うらやましい！」
「おめでとう...！ファイナル...！」
「町田すげぇよ、優勝してくれ 決勝も頑張れ」
「ずっとずっとドキドキが止まらない」
「ここまで来たら優勝してほしい！」
「本当に最高のチームだ!!」
「あと一つ、勝って優勝して日本へ！」
「アジアの頂点獲ったれ！」
決勝戦の相手は、準決勝でヴィッセル神戸に逆転勝ちした前回王者のアル・アハリ・サウジ（サウジアラビア）。完全アウェーが予想される大一番で、歓喜の瞬間が訪れるか。試合は日本時間で４月26日の１時15分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】町田が思わぬ形で命拾い。バラのゴラッソは無効に。なぜ？
そして迎えた準決勝はシャバーブ・アル・アハリ（UAE）と対戦。開始12分に相馬勇紀がハイプレスで相手のミスを誘い、奪ったボールを確実に流し込み、先制点を奪う。後半は相手の猛攻に遭い、苦しい時間が続いたが、持ち前の堅守で最後まで粘り強く守り抜き、１−０で接戦を制した。
「町田決勝進出か、すごい」
「町田さん勝っとるやんけ！すげぇ！」
「初出場初優勝あるんちゃうん？ マジすごいわ」
「初出場で決勝まで行ったのは素直にすごいな」
「また経験値を積み上げたなぁ」
「一発勝負につよいなぁ〜」
「やはり町田が勝ったか、驚きはない」
「すげー！うらやましい！」
「おめでとう...！ファイナル...！」
「町田すげぇよ、優勝してくれ 決勝も頑張れ」
「ずっとずっとドキドキが止まらない」
「ここまで来たら優勝してほしい！」
「本当に最高のチームだ!!」
「あと一つ、勝って優勝して日本へ！」
「アジアの頂点獲ったれ！」
決勝戦の相手は、準決勝でヴィッセル神戸に逆転勝ちした前回王者のアル・アハリ・サウジ（サウジアラビア）。完全アウェーが予想される大一番で、歓喜の瞬間が訪れるか。試合は日本時間で４月26日の１時15分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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