動画配信サービス「Netflix」は、同社が配信を手がける「ガンダム」シリーズ初となる実写映画の製作を開始したことを明らかにした。レジェンダリー・ピクチャーズとバンダイナムコフィルムワークスの共同制作により、4月よりオーストラリア・クイーンズランド州で撮影がスタートしている。【画像】2018年に実写映画化が発表された時のビジュアル1979年放送のアニメ『機動戦士ガンダム』から始まり、長年にわたり世界中で支持さ