人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（24日公開）の日本語プレミアム試写が21日、都内で行われ、キノピオ役の関智一が登壇。前作の反響を明かした。【集合ショット】豪華すぎる！大集結した西野七瀬＆チョコプラ＆宮野真守らキノピオ役で続投する関は、前作の反響について「かわいいね、って。でも、田舎の親戚が、『おめでとうございます』って言ってきのこを