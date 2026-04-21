キノピオ役・関智一、映画『マリオ』で親戚から大量の“きのこ” 西野七瀬のまさかの一言に騒然
人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』（24日公開）の日本語プレミアム試写が21日、都内で行われ、キノピオ役の関智一が登壇。前作の反響を明かした。
【集合ショット】豪華すぎる！大集結した西野七瀬＆チョコプラ＆宮野真守ら
キノピオ役で続投する関は、前作の反響について「かわいいね、って。でも、田舎の親戚が、『おめでとうございます』って言ってきのこをめちゃくちゃ送ってくれたんですよ」と告白。笑いが起こる中、「めちゃくちゃきのこ好きだと思われて。好きなんですけど。だからきのこには困らなかった」と笑顔を見せた。
その横で聞いていたアンバサダーの西野七瀬が「共食い…」とポツリ。まさかの一言に騒然とする中、マリオ役の宮野真守が「やめなさい！そういうこと言うのは！」とツッコむ一幕も。
また、冒頭「かわいいのは飽きました！」とあいさつし笑いを誘っていた関。今作で意識したことについて、「前回は、見た目がかわいくて、今回はライバルが出てきたんですよ。ヨッシー。今回はかわいいを意識してやるようにしました」とにんまり。「あとは、いただいたきのこをたくさん食べました。内面からきのこになりました」と語った。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品。2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目となる。
4月1日から北米で公開されており、全米の「4月水曜日の興行収入」で史上最高の約3400万ドルを記録。続けて4月5日の5日間までに約1億9千万ドル（約303億円）を突破し北米の週末興収ランキング1位に。すでに全世界での累計興行成績は7億4747万7060ドル（約1188億4885万円）と7億ドルを突破する記録的な大ヒットとなっている。
物語は、マリオとルイージが、ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出るストーリー。
イベントにはほかに、アンバサダーのチョコレートプラネット、HIKAKIN、日本語声優キャストの志田有彩（ピーチ姫役）、畠中祐（ルイージ役）、三宅健太（クッパ役）、山下大輝（クッパJr.役）、坂本真綾（ロゼッタ役）、任天堂代表取締役フェローであり、本作の共同プロデューサーである宮本茂氏が登壇。イルミネーション創業者で共同プロデューサーのクリス・メレダンドリ氏からビデオメッセージが寄せられた。
【集合ショット】豪華すぎる！大集結した西野七瀬＆チョコプラ＆宮野真守ら
キノピオ役で続投する関は、前作の反響について「かわいいね、って。でも、田舎の親戚が、『おめでとうございます』って言ってきのこをめちゃくちゃ送ってくれたんですよ」と告白。笑いが起こる中、「めちゃくちゃきのこ好きだと思われて。好きなんですけど。だからきのこには困らなかった」と笑顔を見せた。
また、冒頭「かわいいのは飽きました！」とあいさつし笑いを誘っていた関。今作で意識したことについて、「前回は、見た目がかわいくて、今回はライバルが出てきたんですよ。ヨッシー。今回はかわいいを意識してやるようにしました」とにんまり。「あとは、いただいたきのこをたくさん食べました。内面からきのこになりました」と語った。
『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』は、「スーパーマリオ」の世界をもとにしたアニメーション作品。2023年に公開され、全世界累計興行収入約13億ドル（約2000億円）以上を記録した『ザ・スーパーマリオブラザーズ・ムービー』に続く2作目となる。
4月1日から北米で公開されており、全米の「4月水曜日の興行収入」で史上最高の約3400万ドルを記録。続けて4月5日の5日間までに約1億9千万ドル（約303億円）を突破し北米の週末興収ランキング1位に。すでに全世界での累計興行成績は7億4747万7060ドル（約1188億4885万円）と7億ドルを突破する記録的な大ヒットとなっている。
物語は、マリオとルイージが、ある日、新たな相棒ヨッシーに出会う。ピーチ姫の誕生日パーティーをきっかけに、クッパJr.の邪悪な野望を阻止するため、ロゼッタを守る宇宙への冒険の旅に出るストーリー。
イベントにはほかに、アンバサダーのチョコレートプラネット、HIKAKIN、日本語声優キャストの志田有彩（ピーチ姫役）、畠中祐（ルイージ役）、三宅健太（クッパ役）、山下大輝（クッパJr.役）、坂本真綾（ロゼッタ役）、任天堂代表取締役フェローであり、本作の共同プロデューサーである宮本茂氏が登壇。イルミネーション創業者で共同プロデューサーのクリス・メレダンドリ氏からビデオメッセージが寄せられた。