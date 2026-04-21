山形の秋の風物詩「日本一の芋煮会フェスティバル」を運営する協議会の総会が21日に開かれ、ことしの開催日を9月20日に決定しました。ことしで38回目を迎える「日本一の芋煮会フェスティバル」。21日の総会でことしの事業計画を決定しました。会場は例年通り、山形市の馬見ヶ崎川河川敷で、9月20日・日曜日に開催されます。直径6.5メートルの大鍋「三代目鍋太郎」でおよそ3万食の芋煮を提供します。また、今回新しく「東北う