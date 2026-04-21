アーティストの“過去・現在・未来”が交差する特別なステージ『YOKOHAMA UNITE音楽祭』。2026年7月26日（日）横浜BUNTAIで開催されるORANGE RANGE結成25周年記念公演「ベストヒット・チャンプルー」に、日本のロックシーンを牽引し続ける[Alexandros]のゲスト出演が決定。[Alexandros]との共演は、ORANGE RANGE自身が企画する公演では初めてのこと。ORANGE RANGEは沖縄を拠点に、常識にとらわれない“自由でジャンルレス”な音楽