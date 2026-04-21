「ロッキーズ３−１２ドジャース」（２０日、デンバー）ドジャースの大谷翔平投手の第３打席は珍しい“打ち直し”となった。四回１死満塁。初球を打ち返して一塁ライナーとなったが、投手のキンタナがボークを犯していた。走者がそれぞれ進塁して１死二、三塁から打ち直しとなったが二ゴロに倒れた。大谷はこの試合に「１番・指名打者」でスタメン出場。ベテラン左腕の先発・キンタナに対して、初回は一ゴロだったが投手