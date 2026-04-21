「ロッキーズ３−１２ドジャース」（２０日、デンバー）

ドジャースの大谷翔平投手の第３打席は珍しい“打ち直し”となった。

四回１死満塁。初球を打ち返して一塁ライナーとなったが、投手のキンタナがボークを犯していた。

走者がそれぞれ進塁して１死二、三塁から打ち直しとなったが二ゴロに倒れた。

大谷はこの試合に「１番・指名打者」でスタメン出場。ベテラン左腕の先発・キンタナに対して、初回は一ゴロだったが投手の失策で塁に残った。続くコールの打席でスタートを切り、今季初盗塁を決めた。

三回無死の第２打席は、カウント２−２からの５球目。真ん中低め、ボール気味のチェンジアップを拾って右前へ運んだ。

これで５２試合連続出塁。球団２位にあと１に迫った。さらにレンジャーズなどで活躍した韓国出身の秋信守に並ぶアジア選手記録となった。

なお、ドジャースの連続試合出塁の球団記録は、１９５８年にデューク・スナイダーが樹立した５８試合。２位は２０００年に５３試合連続出塁を記録したショーン・グリーンとなっている。

大谷は４打数１安打で、試合はドジャースが大勝した。