【注目度A級】◎オービック（4684）情報・通信業Focus：クラウド移行に伴うストック収益の拡大と、利益率の伸びに注目◎ブロンコビリー（3091）小売業Focus：コスト高を吸収する客単価上昇の成否、ディナー客数回復による収益力の改善 【4月21日発表予定3社】4684オービック2026年3月期本決算情報・通信業4733オービックビジネスコンサルタント2026年3月期本決算情報・通信業309