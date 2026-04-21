ドジャースは20日（日本時間21日）、エドウィン・ディアス投手（32）が右肘関節遊離体のため負傷者リスト（IL）入りしたと発表した。代わりに今月ナショナルズからトレードで加入した左腕ジェーク・エダー投手（27）が3Aからメジャー昇格した。ディアスは19日（同20日）、敵地でのロッキーズ戦の8回から6番手として登板。4月10日（同11日）レンジャーズ戦以来、8試合ぶりの登板は1死も取ることができず、3失点で降板した。ロ