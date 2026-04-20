日本を訪れる外国人たちを、空港で勝手に出迎えアポなしインタビュー！そのまま密着取材を行う「YOUは何しに日本へ？」（月曜夜6時25分）。今回のテーマは、「渋みのきいたコク深い味わい おーい！いぶし銀SP」。めちゃくちゃ渋い95分で、果たして、どんな面白YOUに出会えるのか？【動画】「働くご長寿」を撮りに日本各地へ！大学院生YOUが教わった元気の秘訣＆餅が大好きなファッションデザイナー羽田空港で声をかけたのは、ドイ