「美しく儚い」を作画テーマとするRyoma Kashiwagi | SUPER FILM が切り取るモータースポーツの一瞬を、連載でお届けする。06 - 08 Mar 2026Albert Park Circuit - MelbourneCircuit length : 5.278 km / 58 LapsRace distance : 306.124 kmLap record : 1:19.813 / Charles Leclerc ( 2024 )2026年、F1開幕戦はここオーストラリア・メルボルンで始まった。少し肌寒さを感じるが金曜から日曜までF1にとっては理想的なコンディショ