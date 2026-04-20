藤井風が出演したアメリカ最大級の音楽フェス『Coachella Valley Music and Arts Festival』（以下『コーチェラ』）で、BIGBANGのカバーを披露。これに反応したG-DRAGONとの交流が話題となっている。 【動画＆写真】①「BAD BOY」を歌う藤井風（2022年） ②③『コーチェラ』オフショット（2本） ④4月19日のステージの一部動画 ■藤井風、BIGBANG「BAD BOY」カバーにG-DRAG