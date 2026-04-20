ロッテは20日、4月21日12時00分からマリーンズオンラインストアにて八木彬投手のプロ初勝利記念グッズの受注販売を開始すると発表した。八木は4月15日の日本ハム戦（ZOZOマリンスタジアム）に登板し、初勝利を記録。今回販売する記念グッズは、直筆サイン入りのボールやフォトファイルの数量限定販売に加え、記念ユニホームやフェイスタオルなど計25商品のラインナップとなる。販売はマリーンズオンラインストアにて明日12時