【ロサンゼルス＝後藤香代】米南部ルイジアナ州シュリーブポートの住宅で１９日、銃撃事件が発生し、地元警察の発表によると、子供８人が死亡した。容疑者の男は近くの路上で車を強奪して逃走したが、追跡した警官に射殺された。発表によると、１９日朝、発砲があったとの通報で住宅に駆けつけた警官が、複数の子供が倒れているのを発見した。米ＣＮＮなどによると、死亡した８人のうち７人は容疑者の男の子供とみられるという