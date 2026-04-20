◇セ・リーグ巨人1―3ヤクルト（2026年4月19日神宮）巨人は2日続けて逆転で敗れ、ヤクルトには2カード連続で負け越した。阿部監督が「ミスをチームとしてカバーできなかった。そこですよね」と振り返ったのは、1点を先制した直後の4回だ。先頭の長岡の三ゴロをダルベックが一塁へ悪送球。1死一、二塁から井上がオスナに逆転3ランを浴びた。直前の無死一、二塁では古賀の遊ゴロを泉口がファンブル。三塁転送で1死を取るし