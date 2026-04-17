老後の始まりは、穏やかなものになるとは限りません。定年退職を迎え、ようやく夫婦だけの時間が始まると思った矢先、親の体調や生活の変化によって、予定していた暮らしが大きく揺らぐことがあります。家計の問題だけでなく、介護や同居、生活の立て直しまで一気に押し寄せるケースもあり、老後の設計は思っている以上に不確実です。「これからは夫婦でゆっくり」退職祝いの旅行で語り合った老後雅彦さん（仮名・65歳）は、長年勤