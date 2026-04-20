【ブンデスリーガ第30節】(ボルシアパルク)ボルシアMG 1-1(前半1-0)マインツ<得点者>[ボ]ジョー・スカリー(7分)[マ]ナディエム・アミリ(90分+8)<警告>[ボ]ハリス・タバコビッチ(82分)、ヤニク・エンゲルハルト(89分)、ニコ・エルベディ(90分)、フィリップ・サンダー(90分+3)、モリッツ・ニコラス(90分+7)[マ]ドミニク・コール(21分)、アントニー・カシ(22分)