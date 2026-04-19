星座占いをこよなく愛する私。だから「星座」と聞くとついつい反応しちゃうんだケド、どうやら星座とうんちには浅からぬ関係があるというんです。……おそらく、一つ前の文章を2度見した方もいるでしょうが、決して誤字ではございません。私自身も、これまでそういう視点で星座を見たことがなかったので（そりゃそう）いささか衝撃的でした。いったいどういうことなのか、さっそく深掘りしてみましょうか！【うんちをしたときスッ