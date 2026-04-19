松屋フーズ（東京都武蔵野市）のとんかつ専門店「松のや」が「超厚切りロースかつ」を4月22日午後3時から期間限定で販売します。【写真】「超厚切りロースかつ」が豪華に！トッピングや定食ラインアップを一挙にチェック！同メニューは、看板メニュー「ロースかつ」をパワーアップ。熟成チルドポークが重量約2倍となる160グラムを使用。特製生パン粉でサクッと香ばしく仕上げています。ロースかつのトッピングメニューの定