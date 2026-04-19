クリスピー・クリーム・ドーナツは、2026年4月から11月までの毎月20日に「オリグレ ダズン1500円DAY」を開催します（イベント・催事店舗を除く）。オリグレ1個が実質135円に！日本上陸20周年のアニバーサリー企画として3月9日限定で実施した「オリグレ150円DAY」は、想定以上の早さで完売したため、購入できなかった人も多くいました。そこで、より多くの人にクリスピー・クリーム・ドーナツの看板商品「オリジナル・グレーズド」