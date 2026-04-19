【クリスピー・クリーム・ドーナツ】毎月20日限定で「オリグレ ダズン」が税抜1500円に！20年前の価格で買えるのは2026年11月まで。

クリスピー・クリーム・ドーナツは、2026年4月から11月までの毎月20日に「オリグレ ダズン1500円DAY」を開催します（イベント・催事店舗を除く）。

オリグレ1個が実質135円に！

日本上陸20周年のアニバーサリー企画として3月9日限定で実施した「オリグレ150円DAY」は、想定以上の早さで完売したため、購入できなかった人も多くいました。

そこで、より多くの人にクリスピー・クリーム・ドーナツの看板商品「オリジナル・グレーズド」を楽しんでもらえるように、「オリグレ ダズン1500円DAY」を4月から11月までの毎月20日に開催します。

本キャンペーンでは、12個入りの「オリジナル・グレーズド ダズン」を通常1600円（税込1728円／イートイン：1760円）のところを、20年前と同じ価格の1500円（税込1620円／イートイン：1650円）で販売。

家族や友人とのシェアや差し入れ、手土産などにもピッタリの「オリジナル・グレーズド ダズン」をお得にゲットするチャンスです。

無くなり次第、販売は終了します。

「オリグレ ダズン1500円DAY」は店頭購入限定で、取り置きや予約は受け付けていません。また、クイックオーダー・各社デリバリーでは対象外です。

特別価格の商品は、他割引券・アプリクーポン（プレゼントクーポンは除く）との併用はできません。また、BOX割・コンボ割は適用されません。

東京バーゲンマニア編集部