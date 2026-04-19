義母「お任せしま〜す」夫「俺のマイル足りなかった〜」なんか全体的に奥さん任せすぎませんか…!?しかもふたを開けてみたらお義母さんは全然“お任せ”ではなかったのです…。本当は家族3人で行きたかったのに…！ 行く前からモヤモヤ、イライラ!!>>【まんが】義母と旅行に行きたくない！(ウーマンエキサイト編集部)