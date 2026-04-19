「私の完璧な結婚」 2018年のデビュー以降、華流における"ラブコメ女王"としての地位を着々と築いてきたチャオ・ルースー(趙露思)。可憐な妹キャラがハマり役だった「ひそかな恋模様は、曇りのち晴れ」(2023年)が評判を呼んだのも記憶に新しい。「長歌行」(2021年)のウー・レイと再共演した大河ロマンス「星漢燦爛＜せいかんさんらん＞」(2022年)や、リウ・ユーニンとの互いに支え合う恋愛模様が支持を集めた「紅き真珠の詩」