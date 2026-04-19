「私の完璧な結婚」

2018年のデビュー以降、華流における"ラブコメ女王"としての地位を着々と築いてきたチャオ・ルースー(趙露思)。可憐な妹キャラがハマり役だった「ひそかな恋模様は、曇りのち晴れ」(2023年)が評判を呼んだのも記憶に新しい。

「長歌行」(2021年)のウー・レイと再共演した大河ロマンス「星漢燦爛＜せいかんさんらん＞」(2022年)や、リウ・ユーニンとの互いに支え合う恋愛模様が支持を集めた「紅き真珠の詩」(2024年)など、27歳となった今では成熟した大人のヒロイン像もお手の物。徐々にキュートなヒロインというパブリックイメージを脱却しつつある彼女が、かつてない新境地を切り開いたとされる大人のラブロマンスが「私の完璧な結婚(原題：許我耀眼)」(2024年)だ。

チャオ・ルースー＆ウィリアム・チャンが体現する"完璧な夫婦像"に魅了！「私の完璧な結婚」 (C)Shanghai Tencent Penguin Pictures Culture Communication Co., Ltd

4月23日(木)よりホームドラマチャンネルにて日本初放送される「私の完璧な結婚」は、チャオ・ルースーと実力派俳優ウィリアム・チャン(陳偉霆)扮する"完璧な夫婦"が繰り広げる、嘘と野心に満ちた愛の駆け引きを描くストーリー。テンセントでの本編再生数19.67億回という桁違いの反響を巻き起こし、ドラマアワード15冠にも輝いた、名実ともに2025年の中国ドラマ界を代表するヒットドラマだ。

「私の完璧な結婚」 (C)Shanghai Tencent Penguin Pictures Culture Communication Co., Ltd

貧しい家庭に生まれ、両親からの愛も受けられず祖母に育てられた許妍(シュー・イエン／チャオ・ルースー)は、仕事を通じて大企業グループの御曹司・沈皓明(シェン・ハオミン／ウィリアム・チャン)と出会う。身分の違う彼と結婚するため、生い立ちを偽って賢く立ち回る許妍。努力の甲斐あって完璧な夫との華やかな結婚生活を手に入れるが、実は沈皓明も重大な秘密を隠していた...。

「私の完璧な結婚」 (C)Shanghai Tencent Penguin Pictures Culture Communication Co., Ltd

今作のルースーは、第1話序盤からスリリングな心理戦を展開する。沈皓明の両親との顔合わせの場で清楚なドレスに身を包み、育ちの良さを漂わせる許妍だが、実はその姿はまったくの虚構。この日のために雇ったニセの"両親"と細かく打合せしてでっちあげた"かりそめ"の姿だ。

ストーリーの面白さもさることながら、可憐でキュートなヒロイン像を脱ぎ捨てたルースーのシリアスな演技に引き込まれること必至。急ごしらえの"両親"がボロを出さないよう目を光らせる許妍と、小さなほころびも見逃すまいと鋭い質問をぶつけてくる沈皓明の母のスリリングなやり取りが、視聴者を一気にストーリーに引き込む。

「私の完璧な結婚」 (C)Shanghai Tencent Penguin Pictures Culture Communication Co., Ltd

そんな計算高いしたたかさを見せる一方で、沈皓明の前ではおしとやかで美しく控えめな雰囲気を漂わせる。両親役の役者たちに密かに目配せして義母のファクトチェックをすり抜ける野心家モードと、"愛されヒロイン"感たっぷりの令嬢モードという2人の許妍が瞬時にくるくると入れ替わる様子を、ルースーが繊細に演じ分けている。

「私の完璧な結婚」 (C)Shanghai Tencent Penguin Pictures Culture Communication Co., Ltd

「私の完璧な結婚」 (C)Shanghai Tencent Penguin Pictures Culture Communication Co., Ltd

かたや御曹司・沈皓明もひと癖ある人物。前半は許妍にぞっこんで優しく財力ある理想の夫そのもので、ルースーとのビジュアルの相性も抜群。2人のロマンティックな馴れ初めや、甘いキスに彩られたゴージャスな結婚生活は、ドラマと分かっていてもうっとりしてしまう。中国では"美的ブーム"が巻き起こったというほど、許妍による洗練されたハイセンスなファッションの数々も必見ポイントの一つだ。

「私の完璧な結婚」 (C)Shanghai Tencent Penguin Pictures Culture Communication Co., Ltd

だが、やがて沈皓明にも衝撃の"裏の顔"が覗き始める。冷たく計算高い本性を徐々にさらけ出していく沈皓明を、「酔麗花 〜エターナル・ラブ〜」(2017年)や「斛珠＜コクジュ＞夫人〜真珠の涙〜」(2021年)で一途な想いを貫く大人の男性像で人気を集めたウィリアム・チャンが臨場感たっぷりに演じている。

「私の完璧な結婚」 (C)Shanghai Tencent Penguin Pictures Culture Communication Co., Ltd

相手に疑念を持ちながらも、心では惹かれていく2人。後半、互いの嘘が明らかになってからは許妍、沈皓明ともに洗練された雰囲気から一変し、本音丸出しの新たな関係性が芽生えていく。"ラブコメ女王"のチャオ・ルースーが本領を発揮し、ウィリアム・チャンと繰り広げるコミカルなやり取りの中に、むしろ本当の愛が見え隠れする...。誰もが羨む憧れの夫婦のカタチがどのように着地するのか、その行く末を見守りたい。

文＝酒寄美智子

放送情報

私の完璧な結婚(日本語字幕版)

放送日時：2026年4月23日(木)19:00〜

※毎週(火)〜(木)19:00〜(4月29日(水)・30日(木)・5月5日(火)は放送なし)

チャンネル：ホームドラマチャンネル 韓流・時代劇・国内ドラマ(スカパー)

※放送スケジュールは変更になる場合があります

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