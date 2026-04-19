相続税は、遺産があるだけで必ずかかるわけではなく、基礎控除を超えた部分に対して課税されます。 基礎控除は家族の人数で変わるため、同じ遺産額でも相続人の構成によって申告が必要かどうかが変わることがあります。基礎控除の計算式と、人数の数え方の注意点を押さえると、負担の見え方がぐっと明確になります。 基礎控除は3000万円＋600万円×法定相続人の数 相続税の計算では、課税価格の合計額から基礎控