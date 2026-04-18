ウォルト・ディズニー・スタジオが、プレミアム・ラージ・フォーマット（PLF）の新規格「Infinity Vision（インフィニティ・ヴィジョン）」を立ち上げる。米ラスベガスにて開催されているCinemaConにて発表された。 Infinity Visionは、世界中の映画館との協働によって導入される新たな認証制度で、「最大限のスケールにふさわしい最大のスクリーン」「優れた明るさと鮮明さを実現するレー