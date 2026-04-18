最近の3COINSは、アクセサリーや収納だけでなく、気軽に始められるハンドメイドアイテムも充実。材料がセットになっているので、初心者でもすぐに挑戦できるのが魅力です。今回は、「作る時間」まで楽しめる、スリコの注目ハンドメイドアイテムを3つ紹介します。集中して取り組めるので、ストレス発散にもぴったりですよ。楽しすぎてハマってしまう...●モールドールセット（330円）SNSで話題のモールドールを、おうちで簡単に作れ