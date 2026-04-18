季節が進み、装いを軽やかに切り替えたくなったら、カラーアイテムを取り入れてみるのが良いかも。春コーデには華やかで季節感を感じられるピンクがおすすめです。そこで今回は【しまむら】でゲットできる、春らしいピンクカラーのトップスをご紹介。気軽に旬な着こなしを楽しみたい人は、ぜひチェックしてみて。 さりげないピンクでコーデを春らしく格上げ 【しまむら】「テンジクシシュウT」\